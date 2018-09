Natalia Ferviú explica los verdaderos motivos que la llevaron a abandonar 'Cámbiame' Ecoteuve.es 16/09/2018 - 16:05 0 Comentarios

También explica la relación actual que mantiene con Pelayo Díaz

Natalia Ferviú abandono su trabajo como estilista en Cámbiame tras una acalorada discusión con Paloma, una de sus compañeras. Pues bien, tras estar siete meses en silencio, la estilista ha hablado con Socialité sobre el tema.

Primero ha aclarado la situación en la que se encuentra su amistad con Pelayo: "Yo le deseo que le vaya muy bien pero creo que es mejor que de momento cada uno vaya por su lado", confesaba.

"Hay que apostar por los amigos, en la tele no todo vale, no para mí", añadió en relación al poco apoyo que recibió del asturiano en el momento de la discusión.

Después explicó por qué sucedió todo de esa manera: "A nadie le gusta estallar en televisión y que te vean llorar es una mierda pero así fue como lo sentí yo no me sentí bien y no me arrepiento de haberme ido, fue natural y así lo sentí. Exploté porque había cosas de las que no estaba de acuerdo", dijo.

Y contra las acusaciones de que lo hizo fingiendo exclamó irónicamente: "¡Qué me den un Goya!".

Después quiso remarcar el motivo por el que acabó abandonando el programa: "Me pareció una situación injusta, me vi acorralada y me vi haciendo un tipo de televisión que no me gusta" y que "quiero estar lejos de todo esto porque no me interesa".

Por último ha expresado que no le gusta exponer su vida "como mucho en Instagram" y que es "DJ, profesora" y no se ve "como un personaje".

