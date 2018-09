Oriana rompe a llorar ante las preguntas de una reportera de 'Socialité' Ecoteuve.es 16/09/2018 - 15:05 0 Comentarios

La venezolana está destrozada tras haber abandonado el reality

Oriana ha sido la primera en dejar la casa de Gran Hermano VIP. Eso si, por voluntad propia. Pues bien, el programa Socialité se ha desplazado hasta su casa para hablar con ella y averiguar los motivos por los que ha tomado la decisión.

"Es que no me he cambiado ni de ropa, por favor, ¡dejadme en paz!", fue lo único que Oriana pudo decirle a la reportera antes de romper a llorar y entrar apresuradamente en el portal.

Esto dejó heladas tanto a María Patiño como a la reportera que explicó como había percibido la situación: "Yo la he visto muy nerviosa con muy pocas ganas de que las cámaras la grabasen".

Después ha añadido: "Me ha dado un poco de cosa porque se la notaba nerviosa y preocupada, la he visto destrozada la verdad".

María Patiño ha querido intervenir y expresar que para ella "tiene una actitud un poco de niña" y que quizás "esa inmadurez le lleva a no poder soportar ningún tipo de presión, ni disciplina o sacrificio".

