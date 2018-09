Oriana Marzoli abandona 'GH VIP 6': "He decepcionado a todos" Ecoteuve.es 16/09/2018 - 1:24 0 Comentarios

La concursante vuelve fracasar en un reality tras su paso por 'Supervivientes'

Oriana Marzoli vuelve a decepcionar. La concursante de GH VIP abandonó de forma voluntaria la casa de Guadalix de la Sierra este sábado por la noche dos días después de entrar. En Supervivientes, al menos aguantó cuatro...

"Sé que tú y la productora estáis decepcionados conmigo", dijo Oriana al anunciar su decisión en directo en Deluxe. "Estoy decepcionada conmigo misma, no estoy bien, no puedo estar en más realities", añadió. "No quiero ver ni a mi madre, me va a decir que está decepcionada, sólo quiero ver a mi amigo y que me abrace. No puedo estar más aquí, no quiero estar en Madrid, me quiero ir y que nadie me conozca".

Jorge Javier Vázquez intentó retener a Oriana en la casa, al menos hasta el jueves. "Me comprometo a subir a por ti a Guadalix después de la gala si el jueves sigues queriendo irte".



Oriana estuvo a punto de aceptar la propuesta, pero quería poner una condición. "Me quedo hasta el jueves si me perdonáis la penalización". Fue en ese momento cuando el Súper ha intervenido. "No es el sitio ni el momento de hablar de eso". Momentos después se supo la decisión definitiva de Oriana de marcharse.

