Jorge Javier Vázquez responde a Isabel Pantoja: "No te pido perdón porque no lo siento"
16/09/2018

El presentador, no obstante, invita a la tonadillera a entrar en 'GH' y hablar con su hija

"Su tono sobre 'la mujer' fue un intento desesperado por apuntarse al movimiento #Metoo"

Jorge Javier Váquez ha respondido a Isabel Pantoja después de la histórica llamada de la tonadillera a Sálvame en la que exigía que el presentador le pidiera perdón por un polémico discurso que hace año y medio él dio en Sálvame en respuesta a la entrevista que ella había concedido a El Hormiguero.

Pantoja había pedido que Vázquez se disculpase usando la misma puesta en escena -desde un atril y acompañado por una bandera- que usó para arremeter contra ella. El presentador primero se ha dirigido a la audiencia desde el sofá del set íntimo del Deluxe.

Esta es su intervención completa:

"Hace años tuve una relación con Isabel Pantoja de cariño y fascinación y algo de mitomanía porque llevo muchos años hablando de ella.

El jueves yo comento en la reunión de GH VIP que quería acercarme a Pantoja para intentar que se comunicara con su hija en GH.

El viernes, al ver la llamada, se me encendió una luz: no quiero que Isabel Pantoja forme parte de mi vida. No me siento cómodo con su universo emocional. Sentí desasosiego al comprobar que elude toda responsabilidad y culpa siempre a los demás. No quiero que esté en mi vida y lo digo con frialdad sin rencor y sin resentimiento. Entiendo que tampoco quiere que yo esté en su vida. Esto no quita para que llegado el momento a mí me encantaría que ella llamase a su hija en GH VIP y yo la recibiría con cordialidad y educación con otros familiares.

Nuestra relación es imposible trabajando en Telecinco y haciendo los programas que hago. Cuando éramos amigos lo pasaba mal porque la criticábamos en el programa y luego ella se quejaba en privado.

Por cierto, es rotundamente falso que en aquel discurso que hice yo dijera que me produjera asco Isabel Pantoja".

Terminado esta parte, Jorge Javier Vázquez ha cambiado de escenario y se ha trasladado al set con el atril que había pedido Isabel Pantoja:

"Los de antes ya no somos los mismos. Peso 15 kilos menos, me he operado la cada, hay dos casas que no consigo vender y mi novio me ha dejado. No voy a pedir perdón porque no lo siento y porque si lo tuviera que hacer no lo haría como ella lo pide. Quiere que lo haga como cuando el juez impone una condena. Si llegásemos a tener una relación normal no pediría perdón en un plató sino teniendo una charla".

Jorge Javier Vázquez ha mostrado su sorpresa por el tono que usó Pantoja en la llamada cuando le recriminaba haber atacado así "a una mujer".

"Es un poco traído por los pelos ese tono que usaste en el que me recriminabas que atacara a una mujer. Creo que es un intento desesperado de apuntarse al movimiento #Metoo. Aplaudo esa visión feminista pero pido que lo apliques a la vida de su hija. Y termino con un verso de Rafael de León: lo nuestro es navegar sin encontrarnos. A la deriva, amor. A la deriva."

