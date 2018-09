Chelo García Cortés cuenta lo que no se vio de la polémica llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' Ecoteuve.es 15/09/2018 - 15:47 0 Comentarios

La colaboradora ha decidido conceder una entrevista en 'Socialité'

Sin duda, la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame ha sido uno de los hitos del programa. Las palabras de la tonadillera han traído cola y algunos de los aludidos han decidido pronunciarse. Una de ellas ha sido Chelo García Cortés que vivió junto a los colaboradores esa tarde tan intensa y ha decidido contar a Socialité lo que no se vio.

Comenzaba confesando a María Patiño el por qué de su silencio en torno a la conversación que tuvo con Isabel sobre los problemas del pasado: "Me la he callado porque considero que era una conversación privada, era ella la que tenía que dar el paso y era ella la que hizo público que lo que había dicho en el programa ya me lo había dicho anteriormente", dijo.

Además, ha contado como se siente tras la llamada, que ha significado mucho para ella: "Estoy asimilando todo lo que pasó ayer, creo que Isabel consiguió algo que yo te comenté el privado, yo creo que Isabel convence más cuando habla desde el corazón".

continuó explicando que en el corte de publicidad "ella hablaba a borbotones y me seguía repitiendo en privado lo que ella está pasando" ya que a su juicio "Isabel necesitaba hablar y lo demostró durante esta hora y pico que estuvo con nosotros".

También ha explicado que "ella conoce muy bien los medios y ayer lo demostró, ha hablado muy claramente de lo que ha sentido todos estos años" y que "tiene tanto dolor dentro que le cuesta" tener esperanza en que todo va a cambiar.

Aunque, no todo han sido buenas palabras. La colaboradora también reprendió a Isabel ya que en el corte de publicidad tal como ella ha confesado le dijo:"Tú con tu silencio a veces has provocado que gente que ha estado trabajando para ti hayan dicho cosas que han podido ser verdad o sido mentira".

A pesar de todo, esta llamada ha sido muy especial para Chelo: "Sentí que después de mucho tiempo públicamente me daba un sitio, aplazando un tiempo", y luego añadió: "Yo sabía perfectamente el fallo que yo tuve pero lo que si te puedo decir que para mí fue un día muy importante. Intenté contenerme porque no quería centrar la atención en mí".

Por último ha adelantado que "Carlota Corredera acudirá a Cantora en el tiempo y en el momento en que la situación lo permita".

