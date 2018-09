Oriana envuelta en un mar de lágrimas, ¿se rendirá y abandonará 'GH VIP'? Ecoteuve.es 15/09/2018 - 12:57 0 Comentarios

La venezolana no puede soportar las condiciones en las que se encuentra la casa

Oriana se disponía a entrar en la casa con muchas ganas e ilusion que poco han tardado en marcharse. La venezolana, tiene el ánimo por los suelos porque le parece muy difícil soportar las condiciones en las que se encuentra la casa de Guadalix.

Después de haber pasado la tarde entera de bajón, Oriana se ha sentado en el sofá a hablar con sus compañeros de lo que sentía. "Si me hubieran dicho que era esta mierda yo no entraba", confesó entre lágrimas.

Aurah, quiso animarla pero quizás no con el mejor método ya que le recordó las penurias a las que se estaban enfrentando: "Relájate, a mí me dejan aquí durmiendo y me da un parraque y menos con los mosquitos", le dijo.

Suso, de una forma más efectiva pero menos delicada también quiso contribuir y animar a la venezolana: "Oriana tranquila que esto acaba de empezar, relájate. Ponte a prueba". Ella le contestó: "No había hecho estos realitys así"

Tony salió en su defensa y le dijo a Suso que ella no se esperaba que la casa se encontrase tan sucia ni que hubiese tantos animales sueltos. "Y, ¿qué hacemos?¿Nos damos como la cabra en la pared?, no nos podemos venir abajo", contestó Suso bruscamente.

Tony quiso defenderse respondiendo: "Yo la entiendo porque no se lo esperaba y ahora tiene que entrar en la dinámica". A pesar del empeño de sus compañeros parece ser que Oriana no levanta cabeza, ¿terminará abandonando?

