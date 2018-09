Merche confiesa su nueva extraña afición: "Disfruto abrazando árboles" Ecoteuve.es 15/09/2018 - 11:47 0 Comentarios

La cantante ha sentado en 'Volverte a ver' y se ha sincerado junto a Sobera

Merche ha acudido a Volverte a ver con el propósito de dar una sorpresa. Antes, ha charlado con el presentador y ha dado un repaso a las vacaciones y además le ha contado algunas curiosidades que acontecen actualmente en su vida.

"Estoy viviendo un momento precioso, estamos en plena gira y tú sabes que a los músicos lo que más nos gusta es la carretera y los escenarios", ha comenzado.

Además ha compartido con el presentador el motivo más importante por el que su estado de ánimo ha mejorado: "Soy muy feliz, desde que mi niña llegó a mi vida me aporta un extra de felicidad", dijo.

Después, Merche explicó que gracias a su hija le ha cambiado la vida por completo y que ahora está encontrado cosas nuevas que también le llenan: "Estoy reencontrándome con la naturaleza o mejor dicho descubriéndola. Disfruto mucho paseando por el césped, abrazando a los árboles que parece muy raro pero te dan una energía maravillosa", dijo.

La cantante quiso ponerse seria para hablar de la que es su vocación desde que era niña: "La música la llevo en las venas, en la sangre, me encanta coger la guitarra y contar historias. Desde el primer momento en el que me subí a un escenario tenía claro que me iba a dedicar a la música", dijo.

Por último ha explicado a Sobera una novedad que ha introducido en sus conciertos: "Hacemos una especie de concurso y cinco personas que son seleccionadas previamente por mi equipo, se sientan en el escenario en un sillón rojo que tenemos preparado y escogen entre 18 de las canciones antiguas mías. Nunca canto las mismas canciones porque es el público el que se encarga", dijo ilusionada.

