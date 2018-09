Carmen Lomana se postula como alcaldesa de Madrid y el pueblo la rechaza Ecoteuve.es 9/09/2018 - 16:26 1 Comentario

La empresaria ha decidido dar un paso más y mejorar la ciudad

Socialité se ha puesto en contacto con Carmen Lomana porque afirma no estar de a cuerdo con la política de Manuela Carmena y para la sorpresa de todos se ha propuesto a ella misma como alcaldesa de Madrid

"Esta ciudad, en concreto, que adoro tiene muchísimas deficiencias que gestionándolo bien podría ser una ciudad maravillosa y sobre todo no entiendo por qué los políticos le hacen la vida imposible a los ciudadanos", comenzaba diciendo.

Después ha continuado diciendo que los policías se limitan a poner multas y no atienden a los verdaderos problemas de los ciudadanos.

La empresaria ha continuado quejandose del estado actual del barrio de Lavapiés que en su opinión está "destrozao [Sic.]" y no por sus habitantes de siempre "si no por la gente que ha venido de fuera que han tenido que fumigar porque estaba lleno de chinches, de piojos y de todo".

EL pueblo madrileño la rechaza

Estas declaraciones han llevado a los intrépidos reporteros de Socialité a salir a la calle y preguntar a los que verdaderamente tienen voz y voto en esto: los ciudadanos.

"¿En serio me estas vacilando?, yo no la votaría", "la vería de compras más bien" o "de ninguna manera a mí no me gusta esa mujer", han sido los comentarios que han dicho la mayoría de ellos. Sin duda, si finalmente decide presentarse va a tenerlo difícil.

