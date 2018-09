Mimi explica el motivo por el que finalmente no formó un grupo con Raoul, Agoney y Nerea Ecoteuve.es 9/09/2018 - 15:25 0 Comentarios

La cantante acudió para presentar su nueva canción en el programa

Por el plató de Viva la vida han ido pasando todos los triunfitos a presentar sus nuevos temas. Mimi no podía ser menos, ha sido la última en charlar con Toñi Moreno.

"Hicimos lo que nos dio la gana, y la gente ha notado que nos lo estábamos pasando bien", comenzaba Mimi hablando de su canción.

Además, también ha explicado a la presentadora el por qué de su cambio de nombre: "Quería separar la música de todas las otras cosas que hago, y quería crear mi sello. Lola para mí es un nombre con mucho poder, la feminidad, la fuerza de la mujer. E Índigo es la señal de una nueva generación que quiere cambiar las cosas", dijo.

La cantante también respondió a por qué no formó finalmente un grupo con Raoul, Agoney y Nerea : "Mis compañeros, los pobres, a veces evitan la conversación y me parece que hay que decir las cosas como son", comenzó para continuar: "Se nos propuso. Cuando sales del programa como que te intenta orientar y decir mira podemos tirar por aquí por allá. Nos juntamos a trabajar, pero no tuvimos un producto claro, y no congeniamos del todo musicalmente. Yo quería bailar mucho. Y cada uno eligió su camino", dijo

