Diego Arrabal critica duramente a María Patiño: "No has estado a la altura en esta entrevista" Ecoteuve.es 9/09/2018 - 13:17

También se enzarzó con todos los colaboradores que se encontraban en 'Sábado Deluxe'

Tras la entrevista de Belén Esteban en el Deluxe, la tensión se mascaba en el ambiente. Ya que Diego Arrabal había tenido algún que otro encontronazo con Belén Esteban. María Patiño aprovechó para preguntarle su opinión sobre el papel que habían desempeñado los colaboradores a lo largo de la intervención de la invitada.

"Yo considero que ni tus compañeros han estado a la altura, ni tú has estado a la altura ni la invitada ha estado a la altura", comenzaba respondiendo Diego Arrabal.

"Desde el momento en el que ha entrado me ha faltado al respeto", refiriéndose a Belén Esteban.

Tras estas palabras, la presentadora se ha interesado en saber en qué momento no ha "estado a la altura", a lo que el periodista ha contestado: "He querido preguntar...no me has dejado preguntar", para después remarcar: "Las redes sociales lo están diciendo".

Estas declaraciones han hecho arder en cólera a todos los colaboradores que sin pensarlo metían por lo bajo pullas contra Diego. Gema tomo la palabra y le dijo a su compañero: "Yo esta noche venía a sacar titulares, si tu venías a provocar tu has conseguido lo que te proponías y yo también", sentenció.

"Es tan obvio que a mí ya me da risa, no tiene ninguna importancia lo que dice", añadió Mila tras la reflexión de su compañera. Estas palabras hicieron enfadar aun más a Diego Arrabal que continuó picando a su compañera pidiéndole que se relajase. "¡Yo no me relajo porque no me da la gana!", exclamó la colaboradora.

Después le insinuó que debería de dejar de trabajar en el programa si tantos quebraderos de cabeza le producían con la siguiente pregunta: "¿Por qué mierda venís a trabajar a este programa y no estáis haciendo entrevistas en el hola en el Caribe?", le dijo enfadada.

