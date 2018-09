Belén Esteban aclara todas las dudas sobre su boda: "No voy a vender una exclusiva" Ecoteuve.es 9/09/2018 - 11:09 3 Comentarios

Ha desmentido en 'Sábado Deluxe' todos los rumores que se han vertido sobre el enlace

Desde que saltase la noticia de que Belén Esteban contraerá matrimonio el próximo verano no han dejado de salir a la luz detalles y rumores sobre el acontecimiento. Pues bien, la de Paracuellos ha decidido sentarse en Sábado Deluxe y desmentir algunos de ellos.

"No voy a vender la exclusiva de la boda", dijo contundente. Aunque también ha querido dejar claro que: "Por supuesto que me encantaría hacerlo, pero no lo hago por dos personas: una es Miguel y la otra ya sabemos quien es", después añadió que no es porque el acontecimiento no interese ya que "hay tres revistas que me han llamado, pero he dicho que no iba a vender la exclusiva".

La colaboradora también ha tenido tiempo para hablar de las malas opiniones que se han vertido : "He estado muy enfadada con mi programa, Sálvame Diario, porque yo puedo entender que se me critique a mí, pero no voy a permitir que se critique a Miguel, porque si tiene que trabajar muchos meses para pagar la boda tres narices os importa".

Además, ha aclarado uno de los temas que más polémica ha generado: "Me caso con separación de bienes, pero yo solo digo que tengo una casa. ¿Alguien sabe todo el patrimonio que tiene Miguel?", dando a entender que la familia de su pareja tendría muchas más posesiones que ella misma.

El tema de los móviles que tanto ha dado que hablar también ha sido aclarado por Belén. Y es que, el verdadero motivo es que "no quiero que se traigan los móviles porque hay muchos invitados famosos, y no quiero que otros invitados estén pendientes de hacerse una foto con ellos, sino que sea un día de diversión y que lo pasen bien".

