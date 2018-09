Patricia Conde estalla y se defiende: "Todo lo que dice mi ex es mentira" Ecoteuve.es 8/09/2018 - 16:05 0 Comentarios

No ha podido aguantar y se ha sincerado sobre sus problemas en 'Socialité'

Patricia Conde ha acudido a un evento y ha dado unas declaraciones para el programa Socialité. Todas ellas, referidas a su expareja con la que mantiene un ardua batalla judicial. La presentador ha querido defenderse de las acusaciones que se han vertido sobre ella.

La reportera, lo primero que ha hecho ha sido preguntarle por su relación con su expareja, a lo que Patricia ha contestado irónicamente que todo va "fenomenal".

Al ver que la presentadora estaba dispuesta a hablar del tema, la reportera ha querido seguir indagando y le ha preguntado que si es cierto que le ha pedido 5 mil euros mensuales a su expareja.

Esto ha conseguido hacerla estallar: "Cuando una persona se dedica a lo que yo me dedico desde hace 20 años, que no he tenido ningún problema con nadie, he hecho mi trabajo, he llegado puntual a los sitios, he hecho lo que se me ha pedido, no he tenido ningún problema con nadie con ninguno de mis novios, mis exnovios... con nadie. Tú imagínate que llega alguien y decide hacer lo que hace, que es contar mentiras a través de un amigo periodista. ¿Cómo voy a hacer yo algo así sabiendo que lo va a contar a los cuatro vientos?", dijo enfadada.

Para finalizar ha dejado claro que "solo quiero una vida sencilla y tranquila, sin más polémicas". Y que su tema con hacienda "ya está solucionado" desde hace tiempo.

