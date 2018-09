Mila Ximénez carga contra Terelu al enterarse que también se hará retoques estéticos Ecoteuve.es 8/09/2018 - 12:36 1 Comentario

La colaboradora no ha podido evitar estallar y se ha enfadado en 'Sálvame'

Terelu Campos iba a someterse en un principio a una operación de cirugía estética que se vio truncada al descubrir que tenía de nuevo cáncer de mama. A pesar de todo la colaboradora no ha perdido la oportunidad y ahora que conoce que no tiene riesgo ha decidido seguir adelante.

Carlota Corredera era la encargada de retransmitir la noticia en Sálvame y no fue muy bien acogida en plató. Sobre todo por Mila Ximénez que no se ha quedado callado y ha dicho: "Claro, yo voy a dejar de venir a trabajar y que me lo pague la productora también".

Para añadir a los pocos minutos: "Terelu no ha venido hoy a trabajar y me ha dicho que era porque tenía que ir al médico. Yo estaba preocupada porque pensaba que era por su enfermedad y resulta que es porque se va a hacer otro retoque by the face".

Los demás colaboradores que no conocían la noticia, se preguntaron en qué momento la colaboradora había accedido a operarse. Mila sin cortarse un pelo contestó: "La ha tomado cuando se ha enterado de que era gratis".

Lydia Lozano también quiso entrar en el debate y dijo que pensaba que quizás lo hacía para competir con su hermana. Algo que Carlota también pensaba y así lo hizo saber tras tomar la palabra, aunque también aclaró que no se trataba de nada drástico.

PUBLICIDAD