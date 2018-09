La bronca entre Justo Molinero y Albert Castillón que deja "con mal sabor de boca" a Susanna Griso Ecoteuve.es 8/09/2018 - 11:22 2 Comentarios

Ambos han generado tanta tensión que han provocado la intervención de la presentadora

Justo Molinero se ha sentado en Espejo Público para hablar de su trayectoria política, de como ve la situación de Cataluña y de sus proyectos solidarios.

El locutor de radio mantiene una relación de amistad con Oriol Junqueras, algo que le ha servido a Albert Castillón para acusarle de subvencionar a la Generalitat. Esto ha provocado una tensa discusión entre ambos en la que Susanna Griso ha tenido que intervenir.

Tras hacer un repaso por los Gobiernos que han apoyado a Molinero, Castillón ha aprovechado para preguntarle: "¿Ahora de quién eres?".

Algo que ha enfadado a Justo Molinero, que ha respondido diciendo que tiene una relación de amistad con Junqueras desde que era alcalde de un pueblo en Cataluña.

"Hablas por boca de la ignorancia. Lo que has oído dos veces te lo has creído. Nunca he recibido subvenciones, quien te lo ha dicho es un mentiroso", le dijo Molinero.

El periodista ha acusado al locutor de convencer a los andaluces para que votasen a Convergència.

Esto ha desencadenado en una discusión en la que ha tenido que intervenir Susanna Griso: "Me voy con mal sabor de boca", les decía animándolos a resolver sus problemas.

Al finalizar, la presentadora les ha pedido que se despidiesen algo más cariñosamente, algo a lo que Albert Castillón se ha negado. "No le doy nada porque no se merece una mierda", le ha dicho Molinero que se marchaba enfadado.

