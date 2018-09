Aurah Ruiz manda un contundente mensaje a Jesé Rodríguez antes de entrar en 'GH VIP' Ecoteuve.es 2/09/2018 - 16:19 0 Comentarios

La expretendienta y el futbolista no se llevan bien a pesar de tener un hijo en común

Hace pocos días se anunció que Aurah Ruiz iba a cruzar las puertas de la casa de Guadalix para establecerse como una de las nuevas inquilinas durante el programa. Su expareja, el futbolista Jesé Rodriguez con el que no se lleva nada bien, aun no ha dado su opinión sobre el asunto aunque ella ha dado a entender que quizás no sea muy positiva.

Raymond Ray, amigo de Jesé, habló sobre ello en una entrevista a Look y declaró que "para Jesé no fue una sorpresa que Aurah aceptara la oferta de 'GH VIP". También, asegura que su entorno no tiene miedo con la decisión de la canaria que "Aurah está allí por la fama y el dinero". Además, ha revelado que "Aurah está demandada".

Esto no ha debido de sentar nada bien a la expretendienta y por eso ha explotado publicando el siguiente texto en las stories de su Instagram: "Visto lo visto, vive y deja vivir. Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso. Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí, voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo. Deja de manejar a mis espaldas y da la cara. Céntrate en tu vida y arreglar la misma. Un beso Aladino, ya no soy tu Jazmín".

