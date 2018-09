Maite Galdeano la vuelve a liar en 'Sábado Deluxe': "Voy a boicotear la boda de Sofía Suescun" Ecoteuve.es 2/09/2018 - 11:29 0 Comentarios

Para ella Alejandro no es la persona adecuada con la que debería casarse su hija

La relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá sigue trayendo cola. Esta vez ha sido la navarra la que se ha sentado en en Sábado Deluxe para desvelar como es el estado actual por el que están pasando. Además, han contado con la intervención de la mismísima Maite Galdeano.

Y es que, cubriéndose con una sábana entraba para soltar una "bomba". "Voy a boicotear la boda de Sofía Suescun con Alejandro Albalá porque hay otro nombre que se va a casar con Sofía"

En plató todos se quedaron atónitos pensando en que podría haber otro amante. La navarra lo aclaró directamente: "No hay otro hombre mamá, no flipes".

Sin más dilación, la mujer que hizo de La papela del camión su himno personal confesó: "Esa persona es Maite Galdeano. Me voy a casar yo, le voy a pedir la mano a Sofía" y mostró que llevaba puesto un vestido de novia.

Todo este show lo hizo para recordar a Sofía que "un matrimonio es muy duro" y también por otros motivos: "Por si me sale un pretendiente, para quitarle las ganas a Sofía de que se case con Alejandro y para pedirle a mi hija que se case conmigo, quiero estar con mi hija hasta después de la muerte", explicó.

María Patiño aprovechó el momento para preguntar a la pamplonica por sus diferencias con el ex de Chabelita. Algo que no dudó en contestar: "No hace nada, el mínimo esfuerzo me pone los pelos de punta todo el día discutiendo con él, no piensa en trabajar en ningún sitio que me agrade, no pienso permitir que mi hija se case con él", sentenció.

