Mila Ximénez da un giro profesional y se hace actriz y diseñadora canina

La colaboradora también quiere viajar a Londres para aprender inglés

Tras haber sufrido fracasos profesionales y la traición de su amiga la estafadora de famosos, Mila Ximénez ha decidido dar un giro profesional y convertirse en actriz y diseñadora canina. Todo esto, lo ha revelado en la revista Lecturas a la que ha concedido una entrevista.

"Una delincuente no me va a parar la vida. En septiembre volveré con más fuerza que nunca. Diseñaré complementos para galgos con mensajes como: "No me abandones", confesaba.

Además, ha confirmado que se subirá próximamente a los escenarios siguiendo los pasos de su amigo Jorge Javier Vázquez. Esto puede dejar entrever que quizás estén preparando un proyecto juntos. Aunque de momento según ha contestado ella misma: "No, aún no he hablado con él de esto pero confío plenamente en él y haré lo que me diga".

Y es que a Mila no hay quien la pare, ha decidido que es el momento de probar cosas nuevas y ha decidido aventurarse también con los idiomas y volver a su época estudiantil: "También quiero aprender inglés. Me encantaría tener vida de estudiante en un apartamento en Londres".

