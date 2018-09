Yurena se sincera en 'Volverte a ver': "A mí me han pegado por la calle" Ecoteuve.es 1/09/2018 - 12:34 0 Comentarios

La cantante se ha emocionado al recordar los terribles momentos que vivió

Yurena se ha sentado en Volverte a ver para recuperar la amistad con una de sus amigas. La cantante llevaba 20 años sin verla y había sido uno de sus grandes apoyos a la hora de regresar a los escenarios.

Yurena le ha contado al presentador las numerosas traiciones que ha sufrido a lo largo de su carrera, que le llegaban por todos los lados: "Desde gente que eran mis amigos hasta dentro del mundillo". Además, le ha confesado que lo peor era verlos "en platós de televisión contando lo que no es solo para estar en televisión y ganar un dinerito".

Aunque esto no fue lo peor la cantante que ha tenido problemas "incluso yendo por la calle", después le contó su peor experiencia: "A mí me han pegado en dos ocasiones".Unos momentos muy duros, allá por los 2000 cuando estaba en el candelero televisivo y "se me estaba masacrando en los medios".

Algo que la antes conocida como Tamara no podía entender. "Lo único que he hecho toda mi vida es luchar por un sueño y trabajar dejándome la piel", explicaba Yurena, con dificultad ya que recordar esos momentos le había hecho tener un nudo en la garganta.

PUBLICIDAD