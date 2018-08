La 'sirena transexual' conquista a su cita en el jacuzzi de 'First Dates' Ecoteuve.es 11:41 - 31/08/2018 0 Comentarios

El programa de Cuatro volvió a celebrar la diversidad sexual en su restaurante

Paola y Juan Carlos protagonizaron una simpática cita en First Dates, donde una vez más reinvindicó la diversidad sexual. La joven, una mujer transexual, quiso sorprender a su acompañante ataviada con una espectacular cola de sirena.

acudía a First Dates a encontrar su media naranja y lo ha hecho de una forma bastante original. Con su cola de sirena ha recibido a Juan Carlos, su cita, metida en un jacuzzi.

Desde el primer momento, Paola quiso saber si el hecho de ser transexual suponía un problema a su compañero. Sin embargo, todo lo contrario. "Mi sexualidad es diversa, porque yo he compartido tanto con chicos como con chicas", respondió Juan Carlos con naturalidad que, aclaró que no se considera "bisexual", sino que se fija "más en la persona".

Después, él reveló que había tenido tres relaciones serias con "una chica, un chico y una persona trans". Y siguió insistiendo que no se fijaba en el género: "Me enamoro de la persona, de lo que me transmite, de lo que siente".

Ya en el jacuzzi preguntó a Juan Carlos por la metáfora de la cola de sirena que llevaba. "Significa que la cena va a traer cola", respondió de forma pilla. Una vez que Paola estaba completamente segura de que su transexualidad no suponía ningún problema, se relajó y le preguntó por lo que más le gustaba de su físico. "Tus labios, tus ojos... Tendría que verte sin cola, sin esta [la de sirena] claro". Finalmente, ambos aceptaron a volver a tener una segunda cita: "A mí me has encantado".

