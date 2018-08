Agoney anuncia la fecha de estreno de su primer single Ecoteuve.es 26/08/2018 - 13:47 0 Comentarios

El cantante ha enseñado a través de sus redes sociales un adelanto

La gira de Operación Triunfo ya ha terminado y todos los que fueran concursantes se han despedido de los escenarios en Almería. Agoney ha aprovechado el momento para anunciar la fecha de estreno de su próximo single.

El canario lo ha hecho a través de sus redes sociales en el que aparece la fecha y un trailer que no daba pistas sobre su primer trabajo.

La fecha será el 31 de agosto y se podrá escuchar en todas las plataformas digitales.

Aunque no es todo misterio. Ricky, compañero de edición, enseñó a algunos fans parte de la canción en el meet and greet del concierto de despedida de la gira: "Me estoy poniendo de los nervios porque Ricky está poniendo mi single".

Estamos aquí conociendo a la gente y tiene mi single puesto", dijo Agoney a través de sus redes sociales.

