El polígrafo confirma que Rafa Mora vende a los Pantoja y filtra información de 'Sálvame'

El valenciano no se quedó sin contestación por parte del clan Pantoja

Rafa Mora se prestó voluntario a someterse al polígrafo de Conchita, lo que no se esperaba era que sus compañeros saltaran por los aires al escuchar las respuestas.

Para empezar, la máquina ha desvelado que el valenciano podría haber filtrado algunas de las reuniones que ha tenido con el equipo de Sálvame algo que está prohibido. Quizás el programa tome medidas en el asunto.

Pero lo peor ha llegado cuando se ha revelado que Rafa ha traicionado a la familia Pantoja. Y es que, habría vendido concretamente a Chabelita que aunque no se lleva muy bien con él es la hermana de uno de sus mejores amigos.

"Yo no he vendido a Kiko Rivera, yo con Isa hubo un momento en el que me llevaba fatal", comenzaba explicando.

"Ahora he hecho las paces desde hace dos semanas", continuaba para añadir que la hija de la tonadillera no le ayudaba cuando trabajaba en el programa y le pasaba la información a Kiko Hernández que no hace más que llamarla "vaga" y que "como vi que no tenia intención de ayudarme pues dije todo lo que me llegue de Isa lo voy a decir".

Belén Ro aprovechó para recriminarle que se le había pasado uno de los factores más importantes que es "llevarte bien con tus compañeros".

Algo que reconoció también Rafa. Pero el valenciano no se quedó sin la respuesta de Chabelita, José Antonio León leyó en directo la contestación de la pequeña de los Pantoja: "Yo con él no tengo mucha relación hablamos hace poco arreglándolo todo pero parece que se despacha a gusto hablando mal de mí y diciendo que no pago de fiesta cuando ese señor nunca ha salido conmigo".

Rafa decidió no ahondar en el tema porque luego es él "el que recibe el tirón de orejas".

