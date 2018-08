Fuerte discusión entre Carlos Lozano y Diego Arrabal: "Tú por la audiencia vendes hasta a tu madre" Ecoteuve.es 19/08/2018 - 11:14 0 Comentarios

La noche se puso muy tensa en 'Sábado Deluxe' y tuvieron que bajar los micros

Carlos Lozano ha llegado al plató de Sálvame en pie de guerra. El presentador ha repartido estopa durante toda la noche. Su discusión con Miriam Saavedra era algo más que premeditado, lo que no se esperaba era el festival de gritos que iba a inundar las instalaciones en su lucha contra Diego Arrabal.

Lozano hacía entrada en el plató después de la publicidad visiblemente enfadado. "Me ofende que tú vengas por un lado de una forma y luego vengas por otra", comenzaba gritando a Diego Arrabal.

Y es que, el colaborador había dicho en directo que no se creía los problemas que estaba teniendo con Miriam y en la pausa de publicidad le había dicho todo lo contrario.

"En el pasillo me has dicho: "Es que te lo he dicho para que te vengas arriba porque como hay que dar juego"", recalcaba.

Arrabal quiso dejar claro que eso era totalmente "falso" algo que enfadaba más y más a Carlos que no paraba de gritarle: "¡Cínico!".

"Estas muy nervioso ¿por qué no te sientas?", le dijo el colaborador echando más leña al fuego. "Este es el show que tú quieres, ¡imbécil!", le contestaba Carlos haciendo referencia al espectáculo tan bochornoso que ambos estaban protagonizando.

Aunque no por eso quiso terminar con la discusión: "Tú por audiencias vendes a tu madre", continuó increpándole Lozano para continuar insultándolo: "Es un miserable, ¡falso!".

María Patiño tuvo que intervenir porque el asunto ya se estaba yendo de las manos: "Aquí no se insulta a ningún colaborador", consiguió decir.

"Yo lo único que pido es que por favor no os insultéis", continuó. Después expresó con las siguientes palabras que para ella lo que decía Carlos sobre Miriam era cierto: "He percibido que no podía ni ver esas imágenes porque le provocaban dolor", dijo.

Tras estas palabras Arrabal quiso disculparse por decir lo contrario y una vez más fue interrumpido por Carlos que le dijo: "Pide perdón por engañar al público".

De nuevo ambos comenzaron a gritarse hasta el punto de que Patiño tuvo que pedir "bajar los micros" porque no eran capaz de dejarla continuar con el programa.

Tras unos segundos en silencio, todo volvió a su cauce y pudieron continuar.

