Omar Montes estalla contra los rumores de infidelidad de Chabelita: "Ese es un mariconcito" Ecoteuve.es 18/08/2018 - 16:23

No ha podido aguantarse el enfado y ha estallado en 'Socialité'

La infidelidad ha vuelto a sobrevolar una de las relaciones de Isa Pantoja. A pesar de que no llevan ni dos meses ya han salido informaciones en las que a ambos se les ha relacionado con otras personas.

Socialité se ha puesto en contacto con los dos y no han dudado en contestar. Primero Isa, que ha dejado claro que eso es "totalmente falso" y luego Omar.

Este último se lo ha tomado peor. El programa lo abordó en un aparcamiento y le preguntó que si creía que Isa le había sido infiel con un chico que aparecía con ella en una piscina.

"Ese es un marconcito, eso no me lo hacen a mí porque yo no soy como otros", contestó y se marchó enfadado.

Pero la cosa no quedó así. El programa se decidió a llamarlo por teléfono y volver a hacerle la misma pregunta.

Esta vez, ya más calmado confesó que Isa le había dicho que "había más gente en esa piscina".

También se le preguntó por las recientes imágenes besándose con Apolonia Lapiedra. "Eso fue hace mucho tiempo, no te puedo asegurar cuando", contestó.

