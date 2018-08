'Sálvame' vuelve a sacar los trapos sucios de Raquel Bollo: su ropa se vende en el mercadillo Ecoteuve.es 18/08/2018 - 13:41 0 Comentarios

La colaboradora ha tenido que cerrar su tienda tras su gran fracaso

Hace poco saltaba la noticia de que Raquel Bollo no se encontraba en sus mejores momentos en el plano empresarial. Pues desgraciadamente para ella, su tienda ha echado el cierre. Esto no ha parado los pies ha Sálvame que, una vez más ha decidido ahondar en el asunto y ha destapado el paradero de las prendas no vendidas de la colaboradora.

Y es que, su destino ha sido ni más ni menos que el mercadillo. Con la ayuda de una cámara oculta el programa ha mostrado a las vendedoras ofreciendo la ropa a sus clientas y gritando: "Nena, de la Bollo, de la Bollo".

Lo peor de todo eran los precios, algunas de las prendas eran vendidas incluso con un 80% de descuento del precio inicial.

Tras el vídeo, obviamente, los colaboradores quisieron manifestarse y dar su opinión sobre la situación que vive su compañera. Fue Rafa Mora el que quizás se acercó más al motivo por el que Raquel ha tenido que cerrar su negocio.

El extronista ha explicado que desde que la sevillana abandonase su puesto en Sálvame sus ventas habrían caído en picado, motivo por el que ha tenido que echar el cierre en su tienda.

