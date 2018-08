Belén Roca ('GH VIP') se desnuda para Torito: "Mi especialidad en la cama son los futbolistas" Ecoteuve.es 17/08/2018 - 18:01 0 Comentarios

Reconoce que se ha acostado con jugadores del Madrid, Barça, Sevila y Betis

Belén Roca, conocida por ser extronista y por su participación en la cuarta edición de GH VIP, ha decidido desnudarse en la cama para Torito en la revista Primera línea, en donde ha revelado sus gustos sexuales sin ningún tipo de pudor.

"Me gusta la caña, que me den un cachete, que me tiren del pelo, que me cojan de la cara, pero con cariño; que el hombre sea caballero en la calle y algo sadomasoquista en la cama", desvela la televisiva al mismo tiempo que afirma que su postura favorita es "la del perrito con la cabeza contra la pared". Además, reconoce ser "muy escandalosa".

Por otra parte, Belén presume de haberse acostado con varios futbolistas, su "especialidad", de la Liga Española. En concreto con "uno del Sevilla, uno del Betis, uno del Barcelona y uno del Real Madrid".

"Son creídos y súper presumidos haciendo el amor. Eran de echar un polvo y mirarse en el espejo, incluso en medio del acto", dice. "Son jóvenes, son guapos y te pueden llevar de vacaciones, ¿por qué no me van a gustar?".

