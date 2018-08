'Las Campos' regresan a Telecinco con pique incluido: "No hay ni un día de una sonrisa" Ecoteuve.es 12/08/2018 - 11:32 0 Comentarios

El reality regresará a las pantallas el día 14 de agosto a las 22.00

El clan de las Campos regresará a las pantallas el día 14 de agosto a las 22.00 y Telecinco ya está dando pinceladas de lo que será el reality a través de los vídeos promocionales. Si en la temporada pasada los espectadores pudieron verlas viajando a Nueva York y Miami, esta vez no será distinto.

Terelu, Camen Borrego y Teresa Campos pondrán rumbo a Chile, lugar de origen de Bigote Arrocet para dar más peso a su participación en el programa.

Pero todo no será color de rosa, en el último vídeo promocional que ha lanzado Mediaset se puede apreciar un momento de gran tensión entre las tres.

En las imágenes aparecen en un restaurante a la hora de comer. María Teresa aparece con cara de asco algo que no sienta muy bien a su hija Terelu que con hastío le dice: "Todos los días igual, no hay ni un día de una sonrisa".

También, se puede escuchar a Carmen Borrego hablar muy enfadada: "Yo hoy la monto porque yo me conozco", dijo. "Bueno pues a lo mejor no tengo que venir", contestaba la matriarca ante las quejas de sus hijas.

A pesar de todo, este avance no revela el motivo por el que se habrían enfadado tanto. Habrá que esperar al estreno de la temporada para saber qué ha pasado.

¿ Y los retoques estéticos?

En la temporada pasada se dejaba ver que las hermanas habían acudido a un cirujano para hacerse unos retoquitos. Terelu se someterá a una liposucción, Carmen se despedirá de su papada y quizás María Teresa se hará algo superficial.

Hasta que no salgan a la luz los nuevos capítulos no van a desvelar si finalmente han decidido cambiar su cuerpo o no y en el caso de que sí, los resultados de las operaciones.

