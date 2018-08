Gustavo González, a punto de agredir a Rafa Mora por defender a María Lapiedra Ecoteuve.es 11/08/2018 - 12:33 0 Comentarios

Finalmente, acabaron haciendo las paces a pesar del tenso momento

Los viernes en Sálvame se están convirtiendo en una odisea en la que Nuria Marín tiene que poner todos sus esfuerzos en manejar. La catalana, solo ha presentado dos programas y ambos cargados de polémica.

A los pocos segundos de empezar el programa, el anuncio de una demanda de Gustavo González hacia Rafa Mora hizo estallar el plató."Eres un cobarde y calumnioso, vas a mantener en un banquillo lo que ayer dijiste en el directo", decía el novio de María Lapiedra acercándose demasiado al extronista.

Nuria tuvo que ponerse en medio de ambos: "Sois muy pesados con las demandas", les dijo. El motivo de la demanda es la aparición de Rafa en un directo mofándose de la actriz diciendo que solo la conocían "por hacer cine para adultos de mala calidad, por hacer streptease de 8.000 euros, por hablar mal de su pareja actual y por hablar mal del padre de sus hijos". Todo nacía de unas declaraciones de Lapiedra en la que afirmaba que el valenciano era conocido porque su novia le había puesto los cuernos.

Sin embargo, la versión que contaba Rafa Mora en Sálvame no era la misma que la del día anterior, según Gustavo: "Eres tan sucio, tan mentiroso y tan cobarde que no eres capaz de mantener lo que dijiste de María, asumo el pasado de María aunque haya hecho cosas que no me gusten". Aunque, sin duda, hubo mucha tensión en plató finalmente ambos hicieron las paces. Nuria decidió cortar por lo sano haciendo una pausa para publicidad y a la vuelta ambos se disculpaban.

PUBLICIDAD