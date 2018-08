Gran bronca entre Raquel Mosquera y Belén Roríguez: "Entrevistarte no es ningún lujo" Ecoteuve.es 5/08/2018 - 13:28 0 Comentarios

Ambas han estallado en 'Sábado Deluxe' restando importancia al polígrafo

Raquel Mosquera se ha sentado en Sábado Deluxe para someterse a la máquina de Conchita y revelar sus secretos mejor guardados sobre Rocío Carrasco, Gloria Camila, Ortega Cano o Fidel Albiac.

Pero sin duda, lo que robó el protagonismo a toda esta información tan interesante para los espectadores fue la pelea entre la invitada y Belén Rodríguez. La cosa comenzaba ya tensa: "El programa ha considerado que era mejor que no os encontraseis", anunciaba María Patiño.

Y es que, Raquel había vetado la presencia de algunos de los colaboradores. Aun así Belén Ro entró en el plató caldeando más el ambiente: "Si se cree que con este veto a mí me va a tener callada ya te digo que no", dijo enfadada.

Aunque todo estalló cuando Belén decidió decirle a la peluquera: "Que si tú a mí me vetas te lo agradezco porque a mí no me gusta sentarme con personas como tú. Entrevistarte a ti no es ningún lujo". Esto hizo que el plató se le echase encima, algo que aprovechó la exconcursante de Supervivientes para defenderse: "Me gustaría que me respetaseis un poquito y sobre todo al programa que lleva toda la semana trabajando para conseguir invitados como Raquel Mosquera", dijo ganándose el aplauso del público.

