Melody se emociona con una fan en 'Volverte a ver': "Cuando sea madre y tenga una niña la llamaré como ella" 4/08/2018

La cantante no ha podido evitar las lágrimas con las palabras de su seguidora

Melody ha acudido a Volverte a ver de la mano de la madre de una de sus mayores fans. Se trata de Patricia, que lleva siguiendo a la cantante desde pequeña.

Al ver a Melody, la invitada no pudo evitar emocionarse y confesar que no era la primera vez que hablaba con la artista: "Nos conocimos hace dos años a través de su hermano".

Tras esto, la andaluza ha querido dedicar unas palabras a su seguidora: "Bueno yo quiero decirte que para mí, es un autentico honor tener una fan como tú porque personas como tú hacen que yo como artista cuando estoy en un mal momento tenga ganas de seguir hacia delante", después ha añadido: "Se que has pasado malos momentos y que mí música te ha ayudado mucho".

Patricia ha confesado que es fan de Melody "desde chiquitita" y que "en un futuro cuando sea madre, ojalá tenga una niña y se llamará como ella".

Además, ha confesado que le tiene tanto carió porque le ha ayudado a superar "la separación de mis padres y cosas que pasan en la vida" y que "siempre me ha acompañado".

Estas palabras consiguieron que Melody no pudiera evitar las lágrimas: "Estoy completamente emocionada, saber que yo te he ayudado me va a dar a mi fuerza para seguir cantando 20 años mas", le confesaba la artista. Sin duda, ha sido uno de los momentos más emotivos de la noche.

