Sofía Suescun confiesa haber vuelto con Alejandro Albalá y éste lo desmiente al momento

El culebrón continúa y ni ellos se aclaran si siguen juntos o no

El culebrón que han montado Sofía Suescun y Alejandro Albalá en torno a su relación sentimental sigue más vivo que nunca. Ambos continúan rizando el rizo y ahora ha sido el cántabro el que se ha sentado en Sábado Deluxe y ha dejado a todos boquiabiertos.

Recordemos que hace menos de un mes, Sofía se sometió al polígrafo y Alejandro entró en directo para corroborar que su relación de pareja se había roto: "No, desde hoy ya no es nada mío".

Pues bien, la sorpresa llegó cuando el programa en presencia del ex de Chabelita sacó a relucir un vídeo en el que se podía escuchar una entrevista telefónica a la navarra. En el momento en el que se le preguntó que si Alejandro quería volver con la hija de la tonadillera ella contestó: "No, no. Está conmigo, ¿vale?. Olvídate".

Esto dejaba sorprendido a Albalá, que tras oír las palabras de su ex contestó: "Estoy flipando, si quieres te enseño en una conversación a un amigo que dice ella: "No puedo soportar que Alejandro no sea mi novio"",dijo. "Igual ella quiere dar a entender a la gente que yo estoy con ella porque no lo puede soportar", concluyó.

