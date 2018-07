'Sábado Deluxe': Barbara Rey para la entrevista enfurecida y se levanta para marcharse del plató Ecoteuve.es 29/07/2018 - 11:17 0 Comentarios

Los colaboradores trataban de sacarle información de un tema del que no quería hablar

Tras cuatro años de silencio, lejos de las cámaras Bárbara Rey ha reaparecido en Sábado Deluxe para hablar sin tapujos de muchos de los temas que le han rondado durante estos años.

Los colaboradores han comenzado a hablar sobre informaciones publicadas en portales y revistas sobre la familia Real, algo que ha hecho enfurecer a la vedette que ha querido dejar claro que: "Mis hijos son de mi marido y que digan lo contrario es la gilipollez más grande que he oído en mi vida".

Después se ha levantado muy enfadad haciendo amago de irse: "Yo no he venido para este tipo de entrevista, soy una persona asequible que me preguntáis y os respondo pero ya se está pasando la cosa de castaño a oscuro", dijo para añadir que "se está centrando todo en un tema del que yo no he querido hablar nunca ni quiero hablar, hablaré el día que me de la gana y cuando yo quiera pero así no".

María Patiño trató de intentar que no se marchase y le comentó que los colaboradores podía preguntarle perfectamente por esos temas ya que habían salido antes en revistas. Enfadada Bárbara contestó: "De mi vida se han publicado tantísimas cosas que estaríamos hasta el siglo que viene". Además, remarcó que no le gustaba como se estaba desarrollando la entrevista porque sentía que la estaban "presionando". Finalmente, se pasó al siguiente tema y la vedette accedió a quedarse en el plató.

