Sofia Suescun relata su dura infancia lejos de su hermano: "Nadie nos volverá a separar" Ecoteuve.es 28/07/2018 - 12:14 0 Comentarios

Ambos perdieron la relación hace años y ahora la han recuperado

Sofía Suescun continúa su paso por los platós de Telecinco. Esta vez, ha hecho acto de presencia en Volverte a ver, programa que ha utilizado para sorprender a su hermano Cristian.

La ganadora de Supervivientes y su hermano habían perdido la relación completamente tras la traumática separación de sus padres. Al verla, Cristian no ha podido evitar emocionarse, además Sofía le ha dedicado unas palabras que han hecho que definitivamente rompa a llorar. "Pues nada,te he traído sobre todo para decirte que te quiero que estoy súper contenta de haber recuperado la relación que por ciertas circunstancias no hemos tenido. Ninguno de los dos nos merecemos estar mal. Quiero decirte que jamás te voy a soltar de la mano hermanito".

Tras esto su hermano explicó el motivo de la separación entre ambos: "Un juez decidió que mi hermana y yo nos separásemos, yo me tuve que ir con mi padre y ella con mi madre, nosotros no tuvimos ni voz ni voto", dijo emocionado.

"Mi madre y mi hermana se fueron de casa, fue muy chungo", continuó explicando. Sin duda fueron momentos complicados tanto para Sofía como para Cristian.

PUBLICIDAD