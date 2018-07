Sergio Alis recupera peso tras cortarse la lengua: "Yo no tenía chepa, la grasa se ha movido ahí" Ecoteuve.es 22/07/2018 - 16:33 0 Comentarios

El periodista ha cogido muchos kilos tras la operación a la que se sometió

Hace unos meses Sergio Alis acudió a Sábado Deluxe para mostrar la extraña operación a la que se había sometido. El periodista se había dado puntos de sutura en la legua con el fin de adelgazar.

A pesar de que en un primer momento la intervención había funcionado, Sergio ha vuelto al programa para mostrar que ha engordado bastante y que encima la grasa se le ha repartido de manera desigual por el cuerpo. "Empezó la grasa pues a moverse, yo no tenía chepa, la grasa se ha movido ahí", confesaba.

Además, su dietista no se hace cargo de los resultados ya que según Alis: "No me coge el teléfono, reniega de mí". Finalmente ha mostrado a todos los colaboradores como tiene la espalda y se puede apreciar perfectamente como se le ha distribuido de manera desigual y tiene un gran bulto en uno de sus lados. "¡Eso es una chapuza!", exclamó Rafa Mora al verlo. Quizás debería ponerse manos a la obra y buscar un buen cirujano para solucionar el problema.

