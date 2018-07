Francisco sorprende con su petición en 'Viva la vida': "Me encantaría ir al Festival de Eurovisión" Ecoteuve.es 22/07/2018 - 13:01 0 Comentarios

El cantante no rechaza la oportunidad de participar en el festival

Francisco continúa haciendo apariciones televisivas desde que su paso por la isla finalizó. Esta vez se ha sentado en Viva la vida y ha realizado una petición que nadie se esperaba y ha dejado incluso a la presentadora boquiabierta.

"Me encanta trabajar, me gustan los retos, me gusta medirme en mi trabajo, me encantan los festivales, claro que sí", comenzaba describiéndose.

Tras estas palabras, el cantante se puso serio y se dirigió directamente a los espectadores mirando a cámara: "Lo digo aquí por si alguno me oye: me encantaría ir al Festival de Eurovisión". Toñi se quedó impresionada con la petición, y él siguió insistiendo: "Sí, me encantaría".

Tras estas palabras la presentadora contestó: "Qué valiente, ¿no? Bueno, ya ganaste la OTI (Festival OTI de la Canció)". Francisco tiene muchas ganas de participar porque piensa que podría ser una gran oportunidad para su carrera y una proyección en Europa: "Y los festivales son para eso, luego ganar o perder... Yo siempre voy a ganar, pero bueno, es importante estar ahí y que te vean", aseguró.

