Sofía Suescun destroza a Alejandro Albalá: se ha acostado con otro chico tras salir de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 22/07/2018 - 11:09 0 Comentarios

Ademite haberse acercado a su expareja para tener más fama en el 'Deluxe'

Sofía Suescun ha respondido a todas las dudas que se han generado tras su salida de Supervivientes en el famoso polígrafo de Sábado Deluxe. La navarra no ha sido tan transparente como presume, quizás por lo incómodas que han sido las preguntas.

La exconcursante de Gran Hermano ha comenzado hablando de como se siente respecto a Alejandro: "Muchísima decepción y sobre todo con muchas ganas de que se sepa la verdad".Acudía a plató "triste, decepcionada..." porque el día anterior se había enterado de que el ex de Chabelita había estado en casa de un amigo rodeado de mujeres. Lo peor es que según ella: "En ningún momento me dice que hay tres chicas, me dice que está con sus amigos y ya está" y eso le da que pensar porque si no tuviese nada que ocultar se lo habría contado.

A lo largo del polígrafo la cosa se iba poniendo cada vez más tensa. Las preguntas a las que tenía que enfrentarse Sofía eran cada vez más incómodas. La máquina de Conchita reveló que la ganadora de Supervivientes había comenzado a salir con Alejandro porque en ese momento estaba perdiendo fama. Esto no hizo gracia a la navarra que a pesar de la respuesta del polígrafo continuaba negado esa afirmación porque "en ese momento yo estaba colaborando como trabajadora en los debates, estaba a tope de bolos y no necesitaba nada".

Pero sin duda lo peor llegó en el momento en el que Alejandro entró en directo al programa. Visiblemente enfadado comenzó advirtiendo: "No quiero escuchar a esa señorita, si la escucho me voy" y además confirmó que ya no estaban juntos. En ese momento María Patiño aprovechó para preguntar a Sofía que si había tenido relaciones con otro chico tras Supervivientes. Su respuesta fue un no rotundo que no tardó en ser desmentido por el polígrafo. Esto cambió el gesto de Alejandro que se quedó visiblemente tocado.

