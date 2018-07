La cita más incómoda de 'First Dates': "Me quedo aquí por educación" Ecoteuve.es 21/07/2018 - 15:52 0 Comentarios

Ella se tomó fatal el rechazo de su acompañante que se mostró sincero

Juan y Ana se han dado cita en el restaurante de First Dates con la esperanza de encontrar el amor. Él cocinero madrileño y ella dependienta también de Madrid, quizás lo único que tenían en común. Hubo un momento en el que se quedaron "en blanco" y fue lo que dinamitó el encuentro.

Ana se interesó en saber si Juan estaba a gusto, el cocinero decidió ser sincero dejándola sin palabras: "¿Te digo la verdad? Eres una persona súper agradable pero físicamente no es lo que busco". La dependienta no se esperaba este comentario que le ha sentado tan mal que a partir de ahí, Ana ha empezado a decir que es "un niño", que a ella tampoco le gusta, que es un "maleducado" y que está convencida de que ha ido al programa a "exhibirse". "Me quedo aquí por ser educada", señalaba enfadada.

"Me sentía incómodo y necesitaba decirle que no iba a salir nada en plan pareja", reconocía Juan tras las cámaras antes de decírselo a Ana y reconoció que al menos si se tomaría una cerveza con ella.La recepcionista le agradeció su sinceridad aunque remarcara que no siempre es buena y que por ella ni siquiera estaría dispuesta a quedar para tomar algo.

Quizás esto le afectó tanto porque tal y como ella misma reconocía mientras hablaba por teléfono en el baño: "A mí nunca nadie me ha rechazado" , además de calificar a su acompañante de "chabacano" y "maleducado". Sin duda, un fracaso estrepitoso.

