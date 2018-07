'La abuela de Chueca' le roba el corazón a Rosa López: "La acabo de conocer y ya la quiero" Ecoteuve.es 21/07/2018 - 12:54 0 Comentarios

La cantante se enamora de ella al momento de haberla conocido

Volverte a ver ha regresado a Telecinco cargado de sorpresas. Rosa López ha asistido al programa para mandar un mensaje a la abuela de uno de sus fans: Libertad Montero, más conocida como 'La Pincho'.

Isabel, más conocida como la abuela de Chueca, acudió al programa para que su nieto le confesase que la quería más que a Rosa. Libertad Montero, quiere que sepa que, aunque es el fan número uno de la cantante, Isabel es la primera en su corazón:"He venido a pedirte que me perdones porque yo no he estoy acostumbrado a verte mayor", comenzaba a decirle al verla. "Siempre serás la persona más importante de mi vida, Rosa la segunda", concluyó.

Además Isabel ha confesado que aunque Libertad muestre esa pasión por Rosa: "No tengo celos de nadie se que me quiere mucho, se lo digo por enfadarlo un poco".

Después al ver a la cantante le ha confesado que "a través del que quiero yo, te quiero a ti", algo que se ha ganado el corazón de Rosa que le ha dicho: "Tiene bemoles que el niño haya tenido que traerme para tener que decirte que él te quiere más a ti que a mí". La cantante le ha hecho saber que se ha quedado prendada de ella: "Yo ya te quiero", le confesaba.

PUBLICIDAD