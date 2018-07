'Sálvame' muestra por primera vez el rostro de Marta, pareja de Chelo García Cortés Ecoteuve.es 21/07/2018 - 11:52 0 Comentarios

Hasta ahora, la mujer de la colaboradora se había mantenido en el anonimato

Chelo García Cortés se ha reincorporado en Sálvame tras la aparatosa caída que ha sufrido recientemente. Algo que, como es habitual en el programa, se han tomado con humor.

Chelo estuvo durante todo el programa tumbada en una camilla con Rafa Mora como asistente personal. Además, también mostraron la peregrinación de los vecinos de Castelldefels a el lugar donde todavía permanecen las manchas de sangre y un altar en el lugar de la caída, que acudían a sacarse fotos.

Pero no todo fueron risas, la emoción inundó el programa cuando se mostraron las imágenes de la llegada de la colaboradora a Madrid. La periodista necesita ayuda para todo y ha acudido acompañada de su mujer, Marta.

Al ser grabada por las cámaras, Marta simplemente sonrió y saludó dándole normalidad al asunto. Esto gustó mucho a Mila Ximenez que no tardó en pedir un aplauso para ella. Chelo no pudo contener las lágrimas y mandó un mensaje de amor a su pareja: "Gracias por ser como eres, por estar siempre a mi lado. No soy una persona fácil pero te quiero con toda mi alma".

