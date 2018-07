La líder del 'Movimiento por España' acusa a Celia Villalobos de estar en política "gracias a los franquistas" Ecoteuve.es 19/07/2018 - 14:46 0 Comentarios

Pilar Gutiérrez y la diputada del PP se enzarzan en una discusión en 'Ya es mediodía'

"Estoy hasta los 'francos' de Franco ", dice la portavoz al hablar de su exhumación

Sonsoles Ónega ha invitado este jueves a Celia Villalobos a la tertulia política de Ya es mediodía, que un día más volvió a poner sobre la mesa la polémica generada en torno a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

La presentadora quiso que Pilar Gutiérrez, la defensora del dictador que ya abandonó en directo una conexión con el programa, participara en el debate. Lo que no esperaba nadie es que esta se enfrentara en directo con la diputada en una acalorada discusión.

Minutos antes de que Gutiérrez entrara en el espacio matinal de Telecinco, Villalobos se había declarado "totalmente antifranquista". Nada más saludar a la presentadora, la defensora de Franco quiso echarle en cara a la portavoz del PP esta afirmación.

"¿Cómo es que está usted en el poder si es una represaliada por una dictadura? En otras dictaduras que conozco, como Cuba o Venezuela, los enemigos del régimen no acaban en el poder, acaban en la tumba", empezó atacando la líder del "movimiento por España".

Villalobos le hizo saber que durante el franquismo ella no estaba en el poder, sino todo lo contrario. "En dictadura le aseguro que no hubiera llegado a ser nada", declaró. "¿De dónde se cree que salió la democracia más que de esa dictadura?", le preguntó Gutiérrez. "De los españoles que no podían hablar y decidieron que querían vivir en paz" , replicó la política.

"Los españoles del régimen de Franco que hicieron una transición y os dejaron entrar a vosotros en el juego político para que ahora intenten ustedes echarnos a los franquistas. Así nos pagan", insistió la invitada mientras que Villalobos defendía qu e "el franquismo murió con Franco". "De eso nada. ¿No ha visto en el Valle de los Caídos todos los que estábamos?", le preguntó antes de que Sonsoles Ónega cortara la discusión.

Villalobos, "hasta los francos de Franco"

A la hora de debatir sobre la exhumación de los restos del dictador, Villalobos quiso dejar constancia del hartazgo que sufre con este asunto. Para ello, utilizó una sorprendente expresión que no pasó desapercibida por los espectadores del programa.

"El PSOE lleva diciendo que quiere sacar de ahí el cadáver desde la era de Felipe González. Si quieren hacerlo, que lo hagan y se dejen de tonterías y que no monten ningún numerito. Yo estoy de Franco hasta los francos ya, porque así no se habla de los impuestos y de otras muchas cosas de las que debemos hablar", sentenció.

PUBLICIDAD