La Pelopony sufre un grave accidente de tráfico en Miami mientras tenía una cita de Tinder: "No nos matamos de milagro" Ecoteuve.es 19/07/2018 - 12:27

Nuevo revés de la artista, que intentaba rehacer su vida en Estados Unidos

Nuevo revés para La Pelopony. La artista ha sufrido esta madrugada un grave accidente de coche del que, afortunadamente, ha salido prácticamente ilesa. Todo ha ocurrido en Miami, ciudad que ha elegido para rehacer su vida tras la traumática ruptura sentimental que sufrió al descubrir que su novio le era infiel con otras mujeres en su propia cama.

La propia Pelopony ha relatado lo sucedido en su cuenta oficial de Instagram apenas unos minutos después de haber estado a punto de perder la vida. "Este año me está pasando de todo, madre mía. Yo me voy a morir ya en breve, porque después de lo de hoy... he visto toda mi puta vida pasar en un segundo", asegura Pelopony, que ha explicado que todo sucedía mientras disfrutaba de una divertida velada con un chico que conoció a través de una conocida aplicación para ligar.

"Iba tan contenta, con mi cita del Tinder, súper guay todo y de golpe me pasa esto y, no sé... me he quedado subnormalizada por la situación", declara la cantante. Pelopony aclara que iba de copiloto en el coche circulando por una calle de Brickell "que es como la Gran Vía", cuando vio como un Porsche se dirigía hacia ellos a gran velocidad. La responsable del accidente, que teóricamente conducía bajo los efectos del alcohol, se habría saltado un semáforo chocando contra ellos. "Si no llegamos a tener airbag, nos matamos", afirma Gallardo.

Tal y como se puede comprobar en los vídeos que ella publicó en su Instagram, todos los implicados fueron rápidamente atendidos por los servicios de emergencia. "No nos hemos matado de milagro", insistía Pelopony, que rompía a llorar ante sus preocupados miles de seguidores.

"El coche olía a quemado, le pegaba patadas con el tacón a la puerta y la puerta no se abría", dijo la exconcursante de Supervivientes 2014, que tuvo que vivir una segunda mala experiencia en el hospital. Allí sufrió un ataque de ansiedad y la atención médica no fue la que ella esperaba: "Por ser española me hablaban súper mal, me decían que esto no es España", añadió Pelopony, que hace unas semanas presumía de Estados Unidos como uno de los mejores lugares del mundo y de Donald Trump como "un gran presidente que cuida a los ciudadanos".

Pelopony ha explicado que sufre un fuerte dolor en la muñeca y un rasguño en la cadera y que deberá pagar 500 dólares de tasas por la atención sanitaria. No obstante, ha aclarado que es un coste que asumirá el seguro de la responsable del accidente. "Por eso no me gusta beber alcohol, por eso soy tan sana. No es que se destroce la vida ella, imagínate que me hubiera quedado yo inválida o me hubiera destrozado la cara, yo ya para qué quiero vivir luego", reflexionaba la showgirl visiblemente traumatizada.

