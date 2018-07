Cuestionan el reportaje de 'Espejo público' sobre los piropos a una periodista, ¿estaba pactado? Ecoteuve.es 20:43 - 18/07/2018 0 Comentarios

Uno de los protagonistas acusa a la redactora de amañar el vídeo

"Nos dijo que le dijésemos piropos; no somos machistas, somos muy gays"

Espejo Público se ha visto envuelto en una inesperada polémica. El pasado viernes, 13 de julio, el programa de Antena 3 emitió un reportaje sobre el acoso machista que sufren las mujeres en el día a día con los piropos que algunos hombres les profieren en plena calle. Sin embargo, con el paso de los días, son muchos los espectadores que han sembrado la duda sobre la veracidad de la pieza.

En el reportaje, la periodista Claudia García (presentada como 'la nueva Sara Carbonero' de los deportes de Informativos Telecinco) se lanzaba a la calle viviendo en primera persona el supuesto acoso de varios hombres.

"¡Qué polvo tienes!" o "Mamasita, rica sabrosota", fueron algunos de los improperios que estos le soltaron a la joven, que llegó a confesar a Susanna Griso que se había sentido "muy incómoda" ante estos comentarios.

Pero el reportaje tenía una característica que hizo levantar las sospechas de la audiencia: en ningún momento la cámara se escondía, lo que llevó a pensar a muchos que todo estaba pactado. La bola se ha ido haciendo cada vez más grande y uno de los jóvenes que aparecen en la pieza ha alimentado las sospechas.

"Todo es pactado. La chica nos paró y nos dijo que les dijéramos piropos", asegura el susodicho en Rolograma. "No sabíamos ni siquiera que iba a salir en Espejo Público", añade el hombre que, además, aclara que "no somos machistas, somos muy gays".

El programa de Antena 3 no mostró el reportaje como una recreación ni una dramatización. Además, García dio a los espectadores más detalles de cómo se había sentido en ese supuesto acoso verbal callejero: "Situaciones muy incómodas, pero no sólo por el tipo de piropos. Hay miradas que son más vulgares que una simple palabra. Vamos a ver ahora las imágenes de un chico que lleva gafas de sol. No se puede apreciar su mirada, pero a mí me cortó el cuerpo", dijo la periodista sobre su encuentro con el mencionado joven que se ha declarado homosexual.

Tras todo el revuelo generado, parece que Espejo Público ha decidido, según Bluper, tomar cartas en el asunto: "Estamos investigando cómo se ha realizado el reportaje. Si ha existido una dramatización, aunque esta pretende denunciar una realidad social y, por tanto, tenga la mejor intención, tomaremos las medidas que sean necesarias".

