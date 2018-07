Rafael Amargo estalla contra Jorge Javier Vázquez: "¡Que se vaya a estudiar a una escuela" Ecoteuve.es 18/07/2018 - 12:44 0 Comentarios

El coreógrafo critica el papel del presentador como juez en el programa 'Got Talent'

A Rafael Amargo no le gusta que en los talent shows haya jueces que no se dedican profesionalmente a las materias que califican, como ocurre, por ejemplo, con Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide en Got Talent.

El coreógrafo lo criticó en el transcurso del programa Ven a cenar conmigo, de Cuatro, donde dijo a Carmen Alcayde que ella no podría ser juez de ese tipo de programas. La presentadora quiso defender a sus compañeros que trabajan en dichos espacios, pero Amargo estalló.

"¿A qué quieres llegar? ¿Jorge Javier Vázquez critica bien?", dijo muy enfadado el bailarín. "Que se vaya y que estudie en una escuela, que para juzgar canto y baile hay que cantar y bailar. Ponte unas botas de baile", añadió.

"Él tiene que saber lo que critica como profesor profesional de lo que está hablando. ¿Qué puede juzgar un presentador de televisión? ¿De si le gusta o no le gusta? Pero no de si sabe o no sabe", continuó Amargo, visiblemente enfadado.

Alcayde, por su parte, intentó rebatirle argumentando que son personas "como Risto, Eva Hache o Jorge Javier quienes pagan las entradas" de los espectáculos. "¿Qué saben esos de cante y de baile? Cero", remató el bailarín.

