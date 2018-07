Las imágenes de la gran bronca de los escoltas de Cristiano Ronaldo con Antonio Montero: "Me sentí secuestrado" Ecoteuve.es 17/07/2018 - 13:09 0 Comentarios

El paparazzi enseña en 'Sálvame' cómo fue su incidente con el portugués en Grecia

Antonio Montero ha desvelado este fin de semana el infierno que vivió en Grecia para conseguir en exclusiva unas imágenes de Cristiano Ronaldo disfrutando de sus vacaciones con su familia. El paparazzi estuvo este lunes en Sálvame para dar más datos del desagradable enfrentamiento que vivió con los escoltas del astro portugués.

Montero cedió en exclusiva al programa de Telecinco las imágenes de todo lo sucedido. Según había relatado él mismo, los guardaespaldas de Ronaldo le pillaron intentando hacerle fotos y se lo llevaron a una zona en la que se sintió "secuestrado". El periodista asegura que le "amedrentaron" y "amenazaron" varias veces y, en una de las piezas emitidas se podía ver cómo vivió una gran bronca con el jefe de seguridad del nuevo jugador de la Juventus.

"No es la primera vez que me pasa. Suelen abusar de nosotros cuando estamos solos y de alguna forma, indefensos. Yo estaba fuera del hotel. Yo estaba cerca de la pista de aterrizaje buscando la foto del encuentro entre Cristiano Ronaldo y el presidente de la Juventus. Lo más lógico es que fuera su representante, pero igual se acercaba en un gesto cariñoso el futbolista para saludarle. La foto era una foto mundial", explicó Montero.

"El hotel ofrecía esa posibilidad porque había un olivar muy cerca y ahí iba yo cada mañana hasta ese día en el que había un dispositivo de seguridad enorme", aseguró el reportero, que explicó por qué le pudieron pillar pese a estar bien camuflado.

"Yo son situaciones que no busco. Fue al día siguiente cuando me encuentran porque se publicaron mis fotos en Inglaterra. Ven el tiro que tengo y me encuentran", contó a sus compañeros del programa. Montero quiso matizar que lo del secuestro fue un secuestro "entre comillas" y explicará este martes que fue lo que realmente sucedió. [Vídeo]

