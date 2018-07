Iker Jiménez denuncia "fuego amigo" en su enigmática despedida de 'Cuarto Milenio' Ecoteuve.es 16/07/2018 - 13:51 0 Comentarios

El presentador desconcierta en el último programa de la temporada en Cuatro

Iker Jiménez puso punto y final este domingo a la décimo tercera temporada de Cuarto Milenio. El presentador aprovechó los últimos minutos del programa para hacer balance del año y sorprendió a los espectadores con un desconcertante mensaje en el que confesó que este curso "no ha sido especialmente amable".

"Hemos tenido que remar contra muchas circunstancias y pelear duramente. ¿Cómo? En nuestro propio oficio y a veces con el fuego amigo", empezó diciendo. "El grupo al que pertenecemos suele triunfar permanentemente en las audiencias, pero claro, uno compite contra todo, y la noche del domingo, tenerles ahí fielmente es otro milagro. No es cualquier noche, es una noche de boxeo de primer nivel. Arrancar un espectador no es nada fácil, y aquí seguimos. Seguimos con nuestro esfuerzo y porque ustedes nos apoyan", continuó en su discurso.

Pero las palabras de Iker Jiménez no solo iban referidas a la lucha por las audiencias, sino también a circunstancias externas que le han afectado durante los últimos meses: "He vivido todo tipo de circunstancias este año, he estado en los medios más habitualmente de lo que hubiera querido por polémicas o por cosas que he soltado aquí. Me han dejado ser libre y he contado lo que ve un ciudadano normal que es lo que soy", defendió haciendo hincapié en las embestidas sufridas.

"Hemos vivido lo que son las campañas en contra, ataques que son tremendos en lo personal, no por parte de ustedes... del sistema, que no gusta que sigamos así, contando lo que contamos y con éxito. Si seguimos siendo libres habrá más campañas en contra, y muchas veces son invenciones. Cuarto Milenio es peligroso porque cuenta cosas que a veces no gustan", aseguró antes de referirse a sus fieles espectadores.

"Nosotros como bloque, con ustedes, hemos ganado el campeonato. Nada ha rebajado nuestro interés en el asombro. Creemos en lo que hacemos, y espero que ustedes sigan creyendo en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos tengamos la energía y nos guste. A mí me queda mucha mecha, ¿a ustedes?. Volveremos", sentenció.

PUBLICIDAD