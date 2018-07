Villalobos estalla contra el secretario de ANC: "Os creéis el ombligo del mundo y no sois más que una parte de España" Ecoteuve.es 16/07/2018 - 11:29 0 Comentarios

La diputada del PP acusa al líder independentista de ser un "totalitario"

Celia Villalobos ha mantenido un duro rifirrafe con Adriá Alsina, el secretario nacional de ANC, con quien ha compartido mesa de debate en Espejo público. La política se ha mostrado implacable con el representante de los independentistas catalanes, que trataba de exponer su postura con críticas al Gobierno del PP.

"Estáis preocupados de que se hable de vosotros como sea y mirando permanente vuestro ombligo", le ha acusado Villalobos, al mismo tiempo que le reprochaba que no se ocupasen de otras demandas de los catalanes.

"¿Quién se preocupa de los problemas de los catalanes? ¿Quién se preocupa de la sanidad o de la educación?", ha continuado la diputada del PP.

"Queréis que todo el mundo piense como vosotros, sois totalitarios, os creéis el ombligo del mundo y no sois más que parte de un país que se llama España con una historia común os guste o no os guste", ha asegurado Villalobos.

"Eso sí es totalitarismo", se ha defendido Adriá Alsina, que no ha conseguido detener la dura crítica de Villalobos, que ha continuado: "Vosotros no podéis soportar a los que no son como vosotros. Los despreciáis". "Acabas de despreciar a la mitad de los catalanes", ha apuntado Alsina. "No, a ti y a los dirigentes de tu organización. A los catalanes no", ha cerrado Villalobos.

