Este es el resultado del test de inteligencia al que se ha sometido Oriana Marzoli

En 'Sábado Deluxe' donde también ha criticado a su enemiga Ylenia

Oriana Marzoli ha decidido asistir a Sábado Deluxe para someterse al temido test de inteligencia al que tanto colaboradores como otros famosos se han sometido. La venezolana además también ha accedido a realizar un test de personalidad en directo.

La rubia se ha mostrado nerviosa antes de saber los resultados. Rafa Mora para echar más leña al fuego le ha dicho: "Tu enemiga Ylenia tuvo un 130 ". Pero esto no ha conseguido desanimar a Oriana que además aprovechó para responder a los ataques que está recibiendo de la de Benirdorm en redes sociales de la siguiente forma: "Mientras yo esté sana psicológicamente y otros tengan problemitas lo siente. Que las demás sean muy inteligentes pero que se curen sus adicciones". Después ha matizado y añadido que no se refiere a ningún tipo de estupefaciente, sino al sexo.

Finalmente se ha desvelado el resultado del test, el cociente intelectual de la rubia es de 114, una cifra que no está nada mal. En cuanto a su personalidad, la experta ha llegado a la conclusión de que es una chica "cabezota y sensible" y "perseverante" en el amor. Estos factores provocan en ella cierta frivolidad que utiliza como coraza pero que en realidad, no lo es.

