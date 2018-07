Juncal Rivero, en contra de las novedades en Miss América: "No salir en bañador es un atraso" Ecoteuve.es 15/07/2018 - 12:40 0 Comentarios

La exmiss se ha sentado en 'Viva la vida' y se sincera sobre el certamen

Juncal Rivero se ha sentado a charlar con Toñi Moreno puesto que ella será la encargada de tomar las riendas de el certamen de Miss España. La presentadora le ha mostrado un vídeo en el que se recogen las nuevas medidas adoptados por los americanos para este certamen: no desfilar en bañador ni en traje de noche, entre otras novedades.

Esto no ha hecho mucha gracia a la exmiss que se ha mostrado totalmente en contra: "a mi me parece que lo que han hecho los americanos es un atraso, me parece mas machista que lo contrario", además ha añadido: "si las mujeres estamos siempre queriendo salir a la calle en minifalda y no queremos que un señor nos mire mal, ¿por qué no podemos salir en bañador?"

A Juncal no le encaja esta medida puesto que "se valora la estética" y también se pregunta si hay que dejar de usar el bañador en "pasarelas internacionales, de los carnavales, el orgullo gay, en las redes sociales..."

Después Toñi se ha interesado en la capacidad intelectual y en la preparación de las misses. A esto Rivero ha contestado que "hay muchas personas que estudian como ser Miss y cuando se las sacan de las pautas se las pierde" y que no se puede valorar a todas con el mismo rasero: "Sacar cinco así no valora el resto". Además ha apostillado que actualmente la mayoría de las participantes "va a las universidades".

