Dulce estalla: "Kiko prohibió que sus hijos fueran con Irene al bautizo del hijo de Isa Pantoja" Ecoteuve.es 15/07/2018 - 11:24 0 Comentarios

La niñera de Chabelita se sienta en 'Sábado Deluxe' y lo cuenta todo

Dulce ha decidido sentarse una vez más en Sábado Deluxe para hablar de la ausencia de Kiko Rivera e Isabel Pantoja en el bautizo del hijo de Chabelita. La presencia de Rafa Mora, amigo y defensor del hijo de la Tonadillera, ha hecho que la niñera pierda los nervios y acabe soltándolo todo en el plató.

Rafa argumentó que Kiko Rivera no había asistido al bautizo porque no se encontraba mal. Esto hizo enfadar a Dulce que contraatacó diciendo: "El día del bautizo estaba mal y el día de la fiesta estaba bien", haciendo referencia a una fiesta que organizó Isabel Pantoja madre justo el día después del bautizo.

Además quiso añadir que si el DJ no podía ir "que hubiera mandado a su hijo" ya que a Chabelita le hacía ilusión puesto que "ella quería que estuvieran todos los primos juntos". Finalmente, ninguno de los primos acudió a la ceremonia y Gema López no pudo evitar interesarse por el motivo, algo que Dulce no dudó en contestar: "Lo dijo Irene que no le dejó, no se lo dejó Kiko".

A pesar de todo, la niñera ha explicado dolida que la hija de la Tonadillera ya está acostumbrada a estos desplantes y que "el dolor que tiene es por su hijo no es por ella".

PUBLICIDAD