'Socialité' le revienta la exclusiva a Diego Matamoros: desvelan todos los detalles de su boda Ecoteuve.es 14/07/2018 - 15:33 0 Comentarios

Kiko Matamoros sorprende y acude finalmente al enlace de su hijo

El programa Socialité ha decidido reventar la exclusiva de la boda de Diego Matamoros. El programa ha dado todos los detalles del enlace, desde el menú hasta los invitados. Eso sí pidiendo perdón.

Todo ello porque algunos invitados al enlace han compartido a través de redes sociales vídeos y fotos del evento. El programa ha mostrado las imágenes en las que se puede apreciar el vestuario de los novios y de los invitados.

Incluso han dado detalles del menú que ha costado 143 euros por persona en el que comieron de primero una crema, solomillo de segundo, de postre una actuación de magia a cargo del mago Scot y barra libre.

Kiko Matamoros acude finalmente al enlace

Sin duda, una de las sorpresas menos esperadas de la boda fue la asistencia del padre del novio. La mala relación entre ambos ha sido palpable, sobre todo en los platós de Sálvame. Pues bien, parece que Kiko ha decidido enterrar el hacha de guerra y ha acudido al enlace de su hijo.

El defensor de la audiencia habló con Socialité y no dudó en hablar sobre la ausencia de Mar Flores, tía de Diego por parte de madre, en el enlace de su hijo:Además, Matamoros no dudó en opinar sobre la ausencia de Mar Flores a la boda de su hijo: "Me da lo mismo lo que haga esa señora" además añadió: "Tiene mucha jeta, no era una boda de millonarios, entonces no había nada que pescar".

