Una comensal de 'First Dates' desvela una loca hipótesis: "Si te gusta Malú, Vanesa Martín y tienes un gato eres lesbiana"

Una teoría que cumplía absolutamente su cita

Si algo tiene First Dates es que no deja a nadie indiferente. Solteros distintos acuden a su restaurante a encontrar su media naranja y en ocasiones nos regalan momentos que hacen reír a más de uno. Es el caso de la cita entre Sara y Luz, ambas destacaron en el programa.

Ambas parecían encajar a la perfección hasta que en un momento de la noche salió el tema de los hijos. Esto hizo que todo se rompiese y que el obstáculo las acompañase durante toda la cita. Aunque Luz, que había afirmado no tener instinto maternal, quería dejar el tema a un lado, Sara seguía insistiendo en el asunto.

Antes de rechazarse mutuamente, tuvieron una cita sobre todo divertida. Luz reveló una loca teoría y además Sara la cumplía absolutamente: "Si te gusta Malú, Vanesa Martín y tienes un gato eres lesbiana seguro".

Después Sara también hizo una confesión. Y es que, hubo un momento en el que se pusieron a hablar sobre sus exparejas y ella misma confesó que prometió a la que era su novia que si lo dejaban iría a First Dates. "Siempre consigo lo que me propongo", remarcó.

Finalmente la cita no llegó a buen puerto. Ambas estaban de acuerdo en que no encajaban. "Me has parecido una chica super simpática. Me han gustado mucho tus ojos, y me ha encantado conocerte", dijo Luz sin dejar descartada la opción de ser su amiga.

Sara y M.ª Luz tienen un espetito pendiente en Málaga como amigas. ¡Con lo románticos que son los espetos en la playita por la noche! #FirstDates679 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/hBXut4VhBF — First dates (@firstdates_tv) 13 de julio de 2018

